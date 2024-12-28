رئيس غرفة الأطباء الألمان يطالب بفرض حظر على بيع الألعاب النارية للأفراد

دعا رئيس الغرفة الاتحادية للأطباء في ألمانيا، كلاوس راينهارت، إلى فرض حظر على الألعاب النارية الخاصة (التي تباع للأفراد للاستخدام الشخصي) في ليلة رأس السنة بسبب المخاطر العالية للإصابات.

وقال راينهارت:" إذا استمرت الحكومة في التقاعس، فإنها تسهم في إصابة الآلاف من الأشخاص كل عام بسبب الألعاب النارية ليلة رأس السنة، فضلًا عن تعرض الأطباء وفرق الإنقاذ والنظام العام للتهديد أو الاعتداء بواسطة المفرقعات". وأضاف: "يجب معالجة هذا الموضوع ووضعه على جدول أعمال مؤتمر وزراء الداخلية المقبل".

وحذّر راينهارت من أن الاستخدام الخاطئ والمتهور للمفرقعات والصواريخ يؤدي إلى إصابات خطيرة أحيانًا، ويزيد العبء على أقسام الطوارئ في المستشفيات التي تعاني أصلًا من كثرة حالات الاستقبال، وقال: " تزداد الإصابات في العينين والأذنين تحديدا في ليلة رأس السنة. والأمر المثير للفزع بشكل خاص هو أن العديد من الأطفال والمراهقين يقعون ضحايا لهذه الحوادث".

وأشار راينهارت إلى أن حظر بيع المفرقعات مؤقتًا خلال جائحة كورونا أظهر أن المخاطر يمكن تقليلها بشكل كبير من خلال التنظيم المناسب. وأوضح أن حالات الطوارئ ليلة رأس السنة 2020 في هامبورج لم تزد عن ثلث مثيلاتها في العام السابق عليه، وتابع أن عدد هذه الحالات في برلين انخفض من 1523 إلى 862 حالة.

جدير بالذكر أنه تم طرح الألعاب النارية الخاصة برأس السنة للبيع في ألمانيا اعتبارا من اليوم السبت.