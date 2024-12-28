 شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مخيم المغازي ومواصي رفح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مخيم المغازي ومواصي رفح

وكالات
نشر في: السبت 28 ديسمبر 2024 - 9:12 ص | آخر تحديث: السبت 28 ديسمبر 2024 - 9:12 ص

استشهد فجر أمس، 9 فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب عدد آخر بجروح، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وقالت وكالة الأنباء والمعلوملت الفلسطينية "وفا" إن طواقم الإنقاذ انتشلت 9 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف من الاحتلال استهدف منزلاً في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.
وأضافت أن مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني، نقلوا عددا من الجرحى إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إثر قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين في منطقة مواصي مدينة رفح، جنوب القطاع.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45436 شخصا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108038 آخرين.


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