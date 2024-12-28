العراق يستأنف رحلاته الجوية مع لبنان الاثنين المقبل

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أعلن وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، استئناف الرحلات الجوية بين العراق ولبنان يوم الاثنين المقبل.

والأسبوع الماضي، أشار السعداوي، إلى الحصول على الموافقات الخاصة بالرحلات الجوية بين العراق ولبنان، بعد مباحثات مع الجانب اللبناني، وكذلك شركات التأمين المختصة.

ولفت إلى «تسيير 7 رحلات من مطاري بغداد والنجف الأشرف الدوليين إلى مطار رفيق الحريري في بيروت، هذا الأسبوع».

وأوضح أن «الرحلات ستتوزع بواقع: سبع رحلات أسبوعية؛ خمسة منها من مطار بغداد الدولي، فضلا عن رحلتين من مطار النجف الأشرف الدولي إلى مطار رفيق الحريري في بيروت».

وأعلن أنه «ستتم زيادة الرحلات تباعا بعد تقييم حجم الطلب على الرحلات وبشكل تدريجي».