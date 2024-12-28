 إسرائيل تخطط لسلسلة عمليات ضد الحوثيين وتقترح تعاونا دوليا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تخطط لسلسلة عمليات ضد الحوثيين وتقترح تعاونا دوليا


نشر في: السبت 28 ديسمبر 2024 - 4:41 ص | آخر تحديث: السبت 28 ديسمبر 2024 - 4:41 ص

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر عسكرية، أن إسرائيل تخطط لسلسلة عمليات ضد الحوثيين تتضمن إجراءات لإلحاق الضرر بنظام الجماعة وقادتهم.

وأضافت هيئة البث أن إسرائيل اقترحت على الولايات المتحدة ودول أخرى تنفيذ عمليات مشتركة ضد الحوثيين.

وكانت القناة الإسرائيليةالـ12، قد أفادت بأن التقييمات في تل أبيب تشير إلى أن الحملة ضد الحوثيين ستستمر لأسابيع عدة.

وأفادت مصادر يمنية بشن تحالف «حارس الازدهار» بقيادة الولايات المتحدة، يوم الجمعة، غارات على مواقع عسكرية في مناطق مختلفة بصنعاء، وفق شبكة سكاي نيوز.

وطال القصف الجوي معسكر الفرقة الأولى مدرعات، والصيانة، والإذاعة والتلفزيون، وقاعدة الديلمي الجوية المجاورة لمطار صنعاء.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها تحالف «حارس الازدهار» مواقع عسكرية للحوثيين في صنعاء.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع القناة 14، إن إسرائيل بدأت للتو ضرباتها للحوثيين في اليمن.

وأوضح نتنياهو: «لقد بدأنا للتو في التعامل معهم، ولن نسمح لهم (بمهاجمة إسرائيل) هذه الأيام، سواء اليوم أو في أي يوم آخر. سنضربهم حتى النهاية المؤلمة حتى يتعلموا. وكما قلت، تعلمت حماس، وتعلم حزب الله، وتعلمت سوريا. وسوف يتعلم الحوثيون أيضا».

من جانبه، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قادة الحوثيين بأنهم سوف يلقون نفس مصير قادة من حماس وحزب الله اغتالتهم إسرائيل.

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