استئناف البحث عن عائلة إسبانية فقدت بعد غرق قارب في إندونيسيا

استأنفت فرق الإنقاذ اليوم الأحد عملية البحث عن أربعة مواطنين إسبان مفقودين بعد غرق قارب سياحي في بحار هائجة قبالة جزيرة بادر الإندونيسية، في حين توالت برقيات التعزية من مجتمع كرة القدم في إسبانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية (إي في إي) أن المفقودين هم فرناندو مارتين كاريراس، وهو مدرب ولاعب كرة قدم سابق، وثلاثة من أطفاله.

وقالت السلطات الإندونيسية إنهم كانوا على متن القارب الخشبي "كي إم بوتري سكينة" عندما غرق في وقت متأخر من يوم الجمعة وهو في طريقه إلى جزيرة بادر قادما من جزيرة كومودو في المياه قبالة لابوان باجو في مقاطعة نوسا تينجارا شرقي البلاد.

ووفقا لوكالة البحث والإنقاذ المحلية، تم إنقاذ سبعة أشخاص من القارب، من بينهم والدة الأطفال وطفل آخر، بالإضافة إلى أفراد الطاقم الإندونيسيين، بمن فيهم القبطان، ومرشد سياحي محلي.

وقال فاثور رحمن، رئيس مكتب البحث والإنقاذ في ماوميري، إنه في اليوم الثاني من العملية، استعادت فرق البحث والإنقاذ حطاماً من السفينة على بعد حوالي خمسة أميال بحرية من موقع الغرق، بما في ذلك أجزاء من الهيكل وأسطوانة غاز وأجزاء من مقصورة القبطان.

وأضاف أن عمليات البحث عرقلتها التيارات القوية والأمطار الغزيرة والأمواج التي وصل ارتفاعها إلى 5ر1 متر.

وقال فاثور: "نحن نواصل البحث رغم الظروف الجوية الصعبة".

وفي إسبانيا، أكد نادي فالنسيا أن الأب المفقود، البالغ من العمر 44 عاما، كان مدربا ضمن برنامج كرة القدم النسائية بالنادي.

وذكر النادي في بيان إنه "مفجوع" بالأنباء وقدم تعازيه ودعمه للعائلة والمتضررين.