إنهاء خصومة ثأرية منذ 13 عامًا بين عائلتين في بني سويف

نجحت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع القيادات الشعبية بمحافظة بني سويف في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي «البوشي» و«السني»، استمرت 13 عامًا، وذلك عقب جهود مكثفة أسفرت عن عقد جلسة صلح، جرى خلالها تقديم الكفن، إيذانًا بطي صفحة الخلافات ونبذ العنف.

وأُقيمت مراسم الصلح، اليوم الأحد، بمركز شباب العبور بمدينة بني سويف، بحضور نائب مدير أمن بني سويف، ومدير المباحث الجنائية، ومفتش الأمن العام، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ولفيف من القيادات الشعبية وأهالي العائلتين.

وأكد الحضور أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على القضاء على ظاهرة الثأر، وترسيخ الأمن والاستقرار، ومنع تجدد النزاعات، مشيدين بحكمة العائلتين واستجابتهما لمساعي الصلح. واختُتمت الجلسة بتعهد الطرفين الالتزام ببنود الصلح وفتح صفحة جديدة يسودها السلم الاجتماعي، وسط ترحيب من أهالي المنطقة.

وتعود أحداث الخصومة إلى عام 2013، حين شهد شارع صلاح سالم بمدينة بني سويف مشاجرة بالأسلحة الآلية بين العائلتين، أسفرت عن مصرع رجل الأعمال مدحت فؤاد، الشهير بـ«السني»، على يد أحد أفراد عائلة «البوشي».

وكان مدير أمن بني سويف قد تلقى إخطارًا بنشوب مشاجرة وتوقف الطريق العام، وبالفحص تبين وقوع خلاف بين المجني عليه والمتهم بسبب لهو الأطفال، تطور إلى مشاجرة تدخل خلالها شقيق المتهم وأطلق أعيرة نارية من سلاح آلي، ما أدى إلى وفاة المجني عليه. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.