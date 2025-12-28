محافظ الغربية يتفقد عيادة ابن سينا للتأمين الصحي بالمحلة

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، زيارة مفاجئة لعيادة ابن سينا للتأمين الصحي بمدينة المحلة الكبرى، لمتابعة منظومة التأمين الصحي على أرض الواقع، وذلك على خلفية شكاوى من بعض المواطنين بشأن مستوى الخدمات المقدمة داخل العيادة.

وتفقد المحافظ أقسام العيادة المختلفة، واطمأن على انتظام العمل، كما التقى عددًا من المرضى والمترددين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، واستمع إلى ملاحظاتهم المتعلقة بمواعيد الكشف وصرف الأدوية، مؤكدًا أن تحسين مستوى الخدمة حق أصيل للمواطنين.

كما شملت الجولة تفقد صالات الانتظار والصيدلية، حيث تابع آلية صرف الأدوية، واطمأن على توافر العلاج والمستلزمات الطبية، مشددًا على أهمية تسهيل الإجراءات والتعامل الإنساني مع المرضى دون تأخير.

وتفقد المحافظ صيدلية الاسم التجاري التي تم افتتاحها مؤخرًا داخل العيادة، ووجّه بحسن إدارتها لتحقيق الهدف من إنشائها، وتيسير حصول المنتفعين على الأدوية.

وشدد اللواء أشرف الجندي على ضرورة حسن استقبال المرضى، وسرعة التعامل مع الحالات المختلفة، والمتابعة المستمرة للمخزون الدوائي، مع التنسيق الفوري مع فرع التأمين الصحي حال وجود أي نواقص، مؤكدًا أن أي تقصير في تقديم الخدمة أو سوء معاملة للمواطنين أمر مرفوض.

وأكد محافظ الغربية أن القطاع الصحي يمثل أولوية قصوى للمحافظة، مشيرًا إلى أن العاملين به يؤدون رسالة إنسانية، وأن رضا المريض هو المعيار الأساسي لتقييم الأداء، مع استمرار دعم تطوير منشآت التأمين الصحي وتحسين بيئة العمل.

وفي ختام الجولة، كلف المحافظ الدكتور كريم بركات، مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، بإعداد تقرير حول ملاحظات المواطنين والإجراءات المتخذة لمعالجتها، مؤكدًا أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لتحسين مستوى الخدمات الصحية.