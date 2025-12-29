القوى السنية ترشح هيبت الحلبوسي لرئاسة البرلمان العراقي الجديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت قوى المجلس السياسي الوطني الذي يضم قوى الأغلبية السنية في البرلمان العراقي الجديد مساء اليوم الأحد ترشيح هيبت الحلبوسي من حزب تقدم لرئاسة البرلمان العراقي الجديد.

وقال القيادي في المجلس السياسي الوطني خميس الخنجر في مؤتمر صحفي: "بعد مداولات ونقاشات مع الكتل الفائزة بالإنتخابات التشريعية التي تمثل الأغلبية العظمى السنية في المجلس السياسي الوطني وهم كل من حزب تقدم والسيادة والحسم الوطني والجماهير الوطنية قررنا وإتفقنا أن يكون ممثلنا الوحيد في البرلمان هيبت الحلبوسي".

ودعا "جميع قادة الأحزاب والكتل والمكونات في البرلمان العراقي أن يراعوا هذا القرار الذي يمثل الأغلبية السنية لإكمال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي ظهر يوم غد الإثنين أولى جلسات الدورة السادسة للبرلمان العراقي الجديد الذي تشكل وفق نتائج الإنتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد في الحادي عشر من الشهر الماضي.

وقال الأمين العام للبرلمان العراقي صفوان الجرجري لوكالة الأنباء العراقية"واع" اليوم أنه تم " إستكمال الإستعدادات وجاهزية البرلمان لإنعقاد جلسته الأولى بدورته السادسة غداً الإثنين برئاسة أكبر الأعضاء سنا.

وستقتصر الجلسة على حضور المرشحين الفائزين ولا يسمح بدخول الضيوف والصحفيين إلى قاعة البرلمان".

ومن المنتظر أن يؤدي النواب الجدد اليمين القانونية ومن ثم تجرى مراسم إنتخاب رئيس ونائبين للبرلمان العراقي في إقتراع سري مباشر.

وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق،فاز تحالف" الإعمار والتنمية"بزعامة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بــ 46 مقعدا في البرلمان العراقي الجديد، تلاه إئتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي بـ29 مقعدا وحل ثالثا حزب تقدم بـ27 مقعدا والحزب الديمقراطي الكردستاني حل رابعا بـ27 مقعد، في الانتخابات التي جرت 11نوفمبر الماضي.

وبالمجمل حصلت التحالفات والقوائم الشيعية على 187 مقعدا والسنية على 77 مقعدا والكردية على 56 مقعدا إضافة إلى 9 مقاعد للكوتا.