إقبال متوسط على التصويت في اليوم الثاني لإعادة انتخابات النواب بأسيوط

-مدير الأمن يقرر ملاحقة الرشاوي الانتخابية من أنصار المرشحين

-والمحافظ يؤكد: لا توجد أية بلاغات ولا معوقات تعطل سير الانتخابات

شهدت لجان الاقتراع بمحافظة أسيوط في اليوم الثاني لإعادة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة، اليوم الأحد، إقبالًا متوسطًا من الناخبين عقب الظهر، نتيجة قيام بعض المرشحين بحشد المواطنين خاصة في القرى التي ينتمون إليها، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين اللجان ومتابعة سير العملية الانتخابية.

وشهدت لجان القرى والمدن بمراكز الفتح وابنوب وساحل سليم إقبالًا متوسطًا من الناخبين لدعم المرشحين، خاصة في القرى التي تضم مرشحي الإعادة.

وتشهد الانتخابات بالدائرة الثالثة منافسة قوية بين مرشحي الائتلاف، وهم أحمد جودة مرشح "مستقبل وطن"، وعلي سيد مرشح "حماة الوطن"، وعصام العمدة مرشح "مستقبل وطن"، إلى جانب عدد من المستقلين بينهم أماني الليثي ونعمان أحمد فتحي ومحمد حسن العمدة.

وأشارت مصادر سياسية في بعض القرى والمراكز إلى عزوف عدد من الناخبين، خاصة المثقفين ورموز العائلات والناشطين السياسيين، عن المشاركة بسبب ما شهدته الانتخابات في المرحلة السابقة.

ويبلغ عدد اللجان الفرعية بالدائرة الثالثة 139 لجنة، موزعة على 117 مقرًا انتخابيًا.

وفي هذا السياق، أكد اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، أنه تم تعزيز الخدمات الأمنية أمام اللجان الملتهبة سياسيًا بعدد من القرى التابعة لمراكز أسيوط وابنوب والبداري والفتح، ووضع خطة أمنية متكاملة تشمل جميع المحاور والمراكز والمدن لتأمين المقار الانتخابية والطرق المؤدية إليها، مع التعامل الفوري مع أي طارئ قد يعكر سير العملية الانتخابية.

وأضاف نصار أنه تم الدفع بقوات من المباحث الجنائية وقطاع الأمن المركزي لتأمين اللجان، ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الشرطية، مشددًا على أن وزارة الداخلية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن قوات الأمن ستتصدى لأي مخالفات أو انتهاكات لضمان نزاهة الانتخابات، مع التأكيد على أن دور الأمن يقتصر على حماية المواطنين وتأمين العملية الانتخابية بالقانون.

كما تفقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عددا من اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، مؤكدًا ضرورة نزول المواطنين والمشاركة في الانتخابات لاختيار من يمثلهم ويقدم لهم الخدمات، مشيرًا إلى عدم وجود أي معوقات أو بلاغات تعطل الانتخابات حسب غرفة العمليات المركزية.