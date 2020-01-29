السيسي يتناول مستجدات القضية الفلسطينية مع رئيس المجلس الأوروبي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وذلك حسبما أفادته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء الرؤية الأمريكية لحلها، مشيرًا إلى توافق الطرفين حول تكثيف الجهود لإحلال السلام والتواصل لتسوية القضية الفلسطينية.



وأوضح متحدث الرئاسة أن «السيسي» ورئيس الاتحاد الأوروبي بحثا عددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي.



وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، تفاصيل ما أسماه بخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميًا بـ«صفقة القرن»، لتسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.