المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة: مصر أصبحت رائدة في هذا الاتجاه بالشرق الأوسط

قال الدكتور أحمد مصطفى، مدير المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، إن المبادرة من المبادرات الهامة المنجزة في مصر، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت دولة رائدة في الشرق الأوسط بعمل مسح سمعي إلزامي لكافة الأطفال حديثي الولادة.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن المبادرة تستطيع اكتشاف ضعف السمع في سن مبكر وتحويل الإعاقة السمعية، مؤكدًا أن «المبادرة ستقضي على كلمة إعاقة سمعية في المستقبل».



وأشار إلى عدم توافر بيانات في مصر عن حجم الإصابة للأطفال حديثي الولادة أو حجم الإصابة بضعف السمع ما قبل المبادرة، موضحًا أن البيانات الموجودة كانت اجتهادات لجامعات معينة أو دراسات دكتوراة وماجستير عن الموضوع.



وذكر أن إجراء المسح السمعي لأكثر من 303 ألف طفل، خلال ثلاثة أشهر، رقم جيد للغاية، لافتًا إلى أن استهداف المبادرة الكشف على مليوني و600 ألف طفل حديثي الولادة سنويًا رائدة لم تحدث من قبل.



وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، إجراء المسح السمعي لـ303 آلاف و343 طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة.