 نيكي يرتفع 0.40% في بداية التعامل بطوكيو - بوابة الشروق
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نيكي يرتفع 0.40% في بداية التعامل بطوكيو

رجل يمر من أمام لوحة إلكترونية تعرض المؤشر نيكي الياباني في طوكيو يوم 1 يوليو 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
رجل يمر من أمام لوحة إلكترونية تعرض المؤشر نيكي الياباني في طوكيو يوم 1 يوليو 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
طوكيو (رويترز)
نشر فى : الأربعاء 29 يناير 2020 - 3:31 ص | آخر تحديث : الأربعاء 29 يناير 2020 - 3:31 ص

صعد مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

وارتفع نيكي 0.40 في المئة إلى 23309.32 نقطة في حين صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.20 في المئة إلى 1695.65 نقطة.


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