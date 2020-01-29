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رجل يمر من أمام لوحة إلكترونية تعرض المؤشر نيكي الياباني في طوكيو يوم 1 يوليو 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.

صعد مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

وارتفع نيكي 0.40 في المئة إلى 23309.32 نقطة في حين صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.20 في المئة إلى 1695.65 نقطة.