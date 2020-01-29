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صعد مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.
وارتفع نيكي 0.40 في المئة إلى 23309.32 نقطة في حين صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.20 في المئة إلى 1695.65 نقطة.