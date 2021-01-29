 شركة جونسون أند جونسون الأمريكية تتوصل إلى لقاح من جرعة واحدة ضد كورونا - بوابة الشروق
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شركة جونسون أند جونسون الأمريكية تتوصل إلى لقاح من جرعة واحدة ضد كورونا

شركة جونسون أند جونسون الأمريكية تتوصل إلى لقاح من جرعة واحدة ضد كورونا
شركة جونسون أند جونسون الأمريكية تتوصل إلى لقاح من جرعة واحدة ضد كورونا
واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 29 يناير 2021 - 5:36 م | آخر تحديث: الجمعة 29 يناير 2021 - 5:36 م
أعلنت شركة "جونسون أند جونسون" الأمريكية أنها طورت لقاحا من جرعة واحدة ضد كوفيد-19 بلغت نسبة فعاليته 72% في الولايات المتحدة ونسبة فعالية عامة 66 % في الحماية من الحالات المتوسطة إلى الحادة من المرض.  

وسوف تطلب الشركة من مؤسسة "المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها" تصريحا للاستخدام الطارئ بحلول فبراير، وترمي إلى أن تكون التطعيمات جاهزة للشحن بعد ذلك فترة قصيرة.

وقالت الشركة إنه تبين أن اللقاح فعال بعد 28 من التطعيم وفعال بنسبة 85 % في الوقاية من الحالات الحادة من كوفيد-19 في كل المناطق التي تم دراستها.

واشتملت الدراسات على حالات من السلالات سريعة الانتشار من كوفيد-19 التي ظهرت مؤخرا في أماكن مثل دولة جنوب أفريقيا والبرازيل وتبين أن اللقاح أقل فعالية نوعا ما ضد تلك السلالات.

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