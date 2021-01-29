الصحة العراقية تحذر من خطورة عودة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

حذرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة من خطورة عودة الارتفاع في الإصابات بكورونا وما يصاحبها من زيادة في الوفيات.

وذكرت الوزارة في بيان - نقلتة قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم، أن دول العالم المختلفة تشهد زيادة خطيرة في عدد الإصابات والوفيات في ظل شلل تام لأقوى الأنظمة الصحية أمام جائحة كورونا الخطيرة رغم انطلاق حملات استخدام اللقاحات في تلك البلدان نتيجة ضراوة الموجة الثانية التي ثبت أنها أشد فتكا من الأولى بسبب ظهور السلالات الخطرة ومنها السلالة البريطانية والجنوب إفريقية.

وحذرت من أن عودة الارتفاع في الإصابات وما يصاحبها من زيادة في الوفيات، قد يضطر وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية إلى اتخاذ القرارات والإجراءات الأكثر تشدداً كالحظر الجزئي وغلق المرافق الحيوية ذات التجمعات البشرية لقطع سلسلة انتشار العدوى وحماية المواطنين.

وأشارت إلى أنه رغم تحسن الوضع الوبائي بشكل واضح نتيجة ازدياد القدرة التشخيصية وتوسع السعة السريرية والقدرة العلاجية، الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة الشفاء وانخفاض الوفيات بشكل كبير، إلا أن مؤشرات الموقف الوبائي في العراق إلى زيادة بسيطة في الإصابات خلال الأسبوعين الأخيرين وهذا قد ينبئ بمقدمات لموجة ثانية من الجائحة قد تكون أسوء من الأولى نتيجة غياب الالتزام بالإجراءات الوقائية والتهاون الواضح من أغلب المواطنين".

سجلت الصحة العراقية أمس الخميس 943 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 1933 حالة شفاء، وست حالات وفاة.