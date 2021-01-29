نقيب المهن التمثيلية ينعي الفنان محمود عبد الغفار

نعى أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان الراحل محمود عبد الغفار الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وأشارت النقابة، في بيان صحفي اليوم /الجمعة/، إلى تشييع الجنازة بعد صلاة الجمعة من مسجد الصباح بمنطقة الهرم.

وتوفي الفنان محمود عبدالغفار عن عمر يناهز عن 60 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وبدأ عبدالغفار مشواره الفني في الثمانينيات وأدى أدوارا مساعدة في السينما والمسرح والتليفزيون أغلبها في دور الضابط ووكيل النيابة والطبيب والمحامى وضابط المخابرات.

ومن أفلامه "جذور في الهواء و"المنسي" و"المقامر" و"اتفرج يا سلام" ، وفيلم " جمال عبد الناصر" حيث جسد دور الفريق فوزى.

ومن المسلسلات التي اشترك بها مسلسل "دموع في عيون وقحة" و"حكايات هو وهى" و"هارون الرشيد" و"لا أحد ينام في الأسكندرية" و"حارة ٥ نجوم".