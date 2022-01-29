أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والسنغال، بلغت 61.2 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021، بانخفاض بنسبة 1.8%، مقابل 62.3 مليون دولار خلال ذات الفترة من عام 2020.

وأوضحت البيانات أن قيمة الصادرات المصرية للسنغال انخفضت بنسبة انخفاض قدرها 2.2 خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 60.7 مليون دولار خلال ذات الفترة من عام 2020، وفي المقابل ارتفعت قيمة الواردات المصرية من السنغال لتصل إلى 1.8 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسنغال 1.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020، مقابل 848 ألف دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 73.6%، بينما بلغت قيمة تحويلات السنغاليين العاملين في مصر 855 ألف دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 2.5 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 65.9%.

وأشارت البيانات إلى أن عدد سكان مصر سجل 102.8 مليون نسمة عام 2021، بينما سجل عدد سكان السنغال 17.2 مليون نسمة عام 2021.