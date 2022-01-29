مياه الغربية تتابع تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بالمشاريع بمصرف كيتشنر برئاسة الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور حمدي محمد شطا رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية والعضو المنتدب.

وأوضح شطا، أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية SRSSP ينفذ مشاريعه من خلال آلية يتم تطبيقها لأول مرة في جمهورية مصر العربية، حيث الربط بين إتاحة التمويل وتحقيق النتائج المبنية على عدد من المؤشرات مرتبطة بالصرف.

وأوضح أن البرنامج يستهدف خدمة ١٨ قرية و٢٤ عزبة في مراكز طنطا وكفر الزيات وبسيون حيث يبلغ عدد السكان المستهدف خدمتهم مايقرب من ١٢٠ ألف نسمة، عن طريق إنشاء ٤٥٠٠٠ ألف وصلة صرف صحي معالجة بحيث لا يقل عدد وصلات التوابع عن ١٠٪، كما تم ترسية الأعمال لبعض القرى والتوابع في كل من: "مركز طنطا ويشمل كفر خضر وكفر مسعود وتوابعهم، وفي مركز كفر الزيات يشمل دقرن وعزبة محمد شبل، وفي مركز بسيون يشمل نجريج وشبراطو وكنيسة شبراطو و شبراتنا وكفر سالم وتوابعها، وسلامون وتوابعها وجناج".

وأكد رئيس الشركة، أنه يتم قياس مؤشرات الأداء على التمويل من خلال نسب إنجاز سنوية متفق عليها مع الجهات الممولة للبرنامج في أربع مجالات رئيسية وهي المجال التشغيلي والذي يشمل نسب نجاح عينات السيب النهائى لمحطات المعالجة وجودة شبكات الصرف الصحي، والمجال المالي ويشمل نسبة تغطية تكاليف التشغيل والصيانة ونسب تحصيل الفواتير، المجال المؤسسي ويشمل الكفاءة في عمليات التعاقدات والتوريدات والالتزام بإجراءات البرنامج المحددة، والمشاركة المجتمعية ويشمل نسبة حل الشكاوى في خلال ٢٤ ساعة وتوعية المواطنين بخطورة الصرف الصحي.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عطا على اهتمام المحافظة بسرعة تنفيذ هذه المشاريع الحيوية التي تخدم المواطنين والعمل على تسهيل إصدار التصاريح اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية بالأمر وتذليل العقبات التي من شأنها تعطيل خطة تنفيذ المشروعات للإلتزام في إنهائها في المواعيد المحددة.

وحضر الاجتماع، رئيس قطاع التشغيل والصيانة، ورئيس القطاع المالي والإداري ورئيس المجموعة التنسيقية بشركة الغربية، ومن الخارج وكيل وزارة الصحة وجهاز شؤن البيئة ووكيل وزارة الرب والموارد المائية ورئيس قطاع كهرباء غرب الغربية ومدير مشروعات مديرية الطرق والنقل ورئيس مركز ومدينة طنطا ورئيس مركز ومدينة بسيون ورئيس مركز ومدينة كفر الزيات ومدير المكتب الإقليمي استشاري المشروع.