النيابة تطلب تقارير إصابة قائد سيارة احترقت بحادث تصادم في الإسكندرية

طلبت نيابة الدخيلة في الإسكندرية، اليوم السبت، تحريات المباحث حول إصابة قائد سيارة "ملاكي"؛ إثر تفحمها؛ جراء وقوع حادث سير بينها وبين سيارة أخرى "نقل" مُحملة بمواد بناء "جير"، وذلك أثناء سيرهما أمام شارع المعدات في منطقة أبو يوسف التابعة لنطاق حي العجمي غربي الإسكندرية، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى لإسعافه.

كما طلبت النيابة التقارير الفنية الخاصة بمعاينة موقع الحادث، ومدها بالتقرير الطبي الخاص بالمصاب، وتقرير مناظرة محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، وأقوال شهود عيان الحادث.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث مروري على طريق "الإسكندرية – مطروح"، وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ تبين من المعاينة الأولية اختلال عجله القيادة بيد قائد السيارة الملاكي، فاصطدمت بالسيارة النقل، مما أدى لانقلاب حمولتها، وأسفر الحادث عن إصابة شخص.

تم إزالة مواد البناء من نهر الطريق وإعادة فتحه أمام حركة مرور السيارات، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.