إلهان عمر تعبر عن ثقتها في الاحتفاظ بعضوية لجنة في مجلس النواب الأمريكي

عبرت النائبة الأمريكية إلهان عمر عن ثقتها في الاحتفاظ بعضويتها في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، قائلة إن مزاعم معاداتها للسامية، جزء من جهود خصوم سياسيين لتشويه سمعتها.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت إلهان عمر اليوم الأحد في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة سي إن: "التلميح بأنني قلت هذه الأمور عن قصد، عندما يقرأ الناس تعليقاتي، كي يبدو وكأنني ضد المجتمعات اليهودية، هو أمر خاطيء للغاية".

وصوت الديمقراطيون بالإجماع خلال اجتماع مغلق الأسبوع الماضي، للسماح لعمر بالبقاء في اللجنة، على الرغم من اتهامات باستخدامها عبارات مجازية معادية للسامية، في تعليقات سابقة، كانت قد اعتذرت عنها.

وقال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، إنه يود عزل عمر من اللجنة، بإجراء تصويت محتمل في المجلس الذي يشهد انقساما متقاربا.

ويمكن أن يقترح قادة جمهوريون قرار إسقاط عضوية النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا باللجنة، يوم غد الإثنين على أقرب تقدير.