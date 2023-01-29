القلعة تفتح باب التقديم على المنح الدراسية لشهادة الماجستير للعام الـ17

• تقديم 200 منحة دراسية فى 36 تخصصا من 72 جامعة عالمية بمصر

أعلنت «مؤسسة القلعة للمِنَح الدراسية» عن فتح باب التقديم للحصول على المِنَح الدراسية لنيل درجة الماجستير، التى تقدمها سنويا للعام السابع عشر على التوالى 2023/2024، فى إطار استراتيجية شركة القلعة التى تسعى من خلالها لتطوير المنظومة التعليمية ودعم الشباب المتميز، وتماشيا مع استراتيجية الدولة التى تولى اهتماما خاصا بتنمية وتطوير قدرات الشباب المصرى بما يساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية ويتناسب مع أهداف التنمية المستدامة المعنية بكل من التعليم الجيد «الهدف 4»، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد «الهدف 8»، والحد من أوجه عدم المساواة «الهدف 10».. وفق بيان للشركة أمس.



وبجانب المِنَح المقدمة من مؤسسة القلعة للمِنَح الدراسية، تقدم الشركة «المصرية للتكرير» للعام السادس، مِنَحا للحصول على درجة الماجستير للقاطنين فى المناطق المحيطة بالمشروع وهى «مسطرد والخصوص والمطرية».



وبحسب البيان، تم فتح باب التقديم للحصول على شهادة الماجستير للعام الدراسى 2023 /2024 من خلال أعرق الجامعات العالمية، بداية من منتصف شهر يناير الجارى وحتى 15 أبريل 2022، بشرط العودة للعمل فى مصر بعد الانتهاء البعثة الدراسية للمساهمة بما اكتسبوه من خبرات فى التنمية الاقتصادية ورفعة الوطن وقد نجح قدامى الطلبة حتى الآن فى تحقيق ريادة وإنجازات ملموسة فى شتى المجالات.



وتنص شروط التقديم للمنح على ضرورة أن يكون طالب المنحة مصرى الجنسية، مقيم فى مصر، ولا يتجاوز عمره 35 عاما عند موعد إغلاق قبول الطلبات، وأن يكون المتقدم قد تم قبوله بالفعل فى الجامعة التى يعتزم الالتحاق بها، وإرفاق خطاب قبول الجامعة مع استمارة التقديم. بالإضافة إلى ضرورة تمتع المتقدم للمنحة بمواصفات شخصية جادة ومنفتحة ولديه سجل دراسى متميز، وأن يكون فى حاجة فعلية للدعم المادى للدراسة بالجامعة المختارة.



ويهدف برنامج المِنَح الدراسية الذى تقدمه المؤسسة لمساندة الشباب المصرى الواعد، ومساعدته على استكمال مسيرته الأكاديمية والحصول على الدرجات العلمية الرفيعة، من أبرز وأعرق الجامعات والمعاهد العالمية، للمساهمة بما اكتسبوه من خبرات تعليمية وعملية فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية بما يعود على تقدم الوطن وازدهاره.



ونجحت المؤسسة فى مواصلة تقديم أكبر برنامج للمِنَح الدراسية المدعومة من القطاع الخاص فى مصر على مدار ال 17 عاما الماضية دون انقطاع، على الرغم من التحديات التى واجهتها البلاد بسبب تداعيات فيروس (كوفيد – 19)، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية.



وبلغ عدد المنح المقدمة 200 منحة على مدى 17 عاما فى 72 جامعة عالمية، حصل خلالها المستفيدون من 15 محافظة مصرية على درجة الماجستير فى 34 تخصصا علميا، كما تسعى المؤسسة لتعزيز مبادئ التنوع والمساواة والشمول وتنوع التخصصات وتكافؤ الفرص بين الجنسين، حيث بلغ عدد المستفيدات من الفتيات من برنامج مؤسسة القلعة للمنح الدراسية 46% من إجمالى الحاصلين على المنح الدراسية.





