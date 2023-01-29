بلينكن: زيارتي إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية تؤكد التزام الولايات المتحدة بتعميق العلاقات الثنائية

أكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، أن زيارته إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية، تؤكد التزام الولايات المتحدة بتعميق العلاقات الثنائية، والعلاقات بين الشعوب، وتعزيز حقوق الإنسان، ودعم الأمن الإقليمي والعالمي.

وكتب بلينكن ـ في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد: "في طريقي إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية، زيارتي الرابعة إلى المنطقة بصفتي وزير خارجية الولايات المتحدة، تؤكد التزامنا بتعميق العلاقات الثنائية، والعلاقات بين الشعوب، وتعزيز حقوق الإنسان وتقوية الأمن الإقليمي والعالمي".