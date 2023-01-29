إيران: هجوم أصفهان تم باستخدام 3 مسيرات مزودة بقنابل

قالت إيران إن الهجوم على المصنع التابع لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان بوسط البلاد، أمس السبت، تم باستخدام 3 مسيرات متطورة مزودة بقنابل صغيرة.



وذكرت وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية، مساء الأحد، أن القوات الأمنية المتمركزة في المجمع، اعترضت واحدة من المسيرات المنفذة للهجوم.



ووقع انفجار قوي بمصنع عسكري قرب مدينة أصفهان بوسط إيران، ليل السبت، فيما وصفته طهران يوم الأحد بأنه هجوم بطائرات مسيرة من مهاجمين غير معروفين.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الانفجار الذي وقع وسط تصاعد للتوتر مع الغرب؛ بسبب ملف إيران النووي وتزويدها لروسيا بالأسلحة في حربها مع أوكرانيا، إضافة إلى قمع مظاهرات مناهضة للحكومة مستمرة منذ أشهر.



ولم يتسن التأكد بعد من مدى الضرر الذي نجم عن الانفجار. وقالت وزارة الدفاع الإيرانية إن الانفجار لم يتسبب سوى في أضرار مادية محدودة دون سقوط قتلى أو مصابين.



وأظهر تسجيل مصور بثته وسائل إعلام رسمية إيرانية، وميضا من الضوء في المصنع الذي ذكرت وكالة إيران للأنباء أنه مصنع ذخيرة. وأظهرت اللقطات عربات طوارئ وعربات إطفاء خارج المجمع.