وزارة الرياضة: دورنا تأمين قرارات لجنة الانضباط واتحاد الكرة

أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن لجنة الانضباط وفقًا للائحة، منوطة بضبط إيقاع التجاوزات في كرة القدم.

وتابع في تصريحات تليفزيونيةً أن لجنة الانضباط أحد مؤسسات منظومة اتحاد الكرة، وكان ينبغي أن تكون هناك قرارات صارمة ورادعة.

وأكمل أن وزارة الرياضة كذراع للدولة، فهي تحافظ وتؤمن على قرارات لجنة الانضباط واتحاد الكرة، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت تدخل من وزارة الرياضة في مواقف أقوى وأعمق، وحدثت تجاوزات في اخر سنتين وتدخلت الدولة وتم تنفيذ قرارات لمدة طويلة.

واستطرد أن الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، مسئولة عن تنفيذ اللوائح والقوانين، وتحصين قرارات اتحاد الكرة إذا كان غير قادر على تنفيذه.