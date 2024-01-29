فيتوريا يكشف مستقبله مع منتخب مصر بعد توديع أمم إفريقيا

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أعرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني، عن حزنه بعد توديع الفراعنة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، عقب الخسارة بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية.

وقال فيتوريا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: «سوء الحظ كان السبب في خسارتنا أمام الكونغو، لم نتوقع الهزيمة ولكن هذه ليست النهاية».

وأضاف: «اللاعبون قدموا مباراة كبيرة أمام الكونغو، ولكن هذه هي كرة القدم أوقات سعيدة وأوقات حزينة، والتاريخ يثبت أن منتخب مصر كبير جدًا ولكنه تعرض لتغييرات كثيرة في السنوات الماضية».

وتابع: «أعددنا هذا المنتخب لبطولة إفريقيا ولكن هناك أوقات تبذل كل جهدك والنتيجة لا تكون كما كنت تتوقع، وعلينا أن ننظر إلى أهدافنا القادمة».

وبسؤاله عن مستقبله مع منتخب مصر، قال: «هذا ليس توقيت القرارات المتسرعة، سنفكر قبل اتخاذ أي قرار بهذه الشأن».

وأتم: «يجب أن نضع القواعد لهذا الفريق، وأن نكون أفضل في المرات القادمة».