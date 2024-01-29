الشرطة البرازيلية تحقق مع نجل الرئيس السابق بشأن إساءة استغلال جهاز الاستخبارات

استهدفت الشرطة البرازيلية، أحد أبناء الرئيس السابق جاير بولسونارو، في إطار عملية في ريو دي جانيرو مع اتساع التحقيقات بشأن مزاعم بإساءة استغلال وكالة الاستخبارات في البلاد.

ويجري التحقيق مع كارلوس بولسونارو، عضو مجلس مدينة ريو والسياسي المقرب من والده، بزعم تلقي معلومات حصلت عليها الوكالة، التي تحمل اسم "ابين"، من خلال مراقبة المعارضين السياسيين للزعيم اليميني، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن عناصر الشرطة نفذوا أوامر تفتيش ومصادرة في منزله ومكتبه في ريو دي جانيرو.

وأكدت الشرطة الاتحادية في بيان، أنها كانت تنفذ أوامر قضائية مرتبطة بالتحقيق مع وكالة "ابين"، دون أن تذكر اسم كارلوس أو أي من الشخصيات الأخرى التي استهدفتها.

وفي الأسبوع الماضي، داهمت الشرطة الاتحادية منزل الرئيس السابق لوكالة "ابين" في إطار التحقيق بشأن عمليات مراقبة غير قانونية لأعضاء المحكمة العليا.