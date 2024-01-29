تعود قاعدة التنف الأمريكية لتصدر العناوين بعد مقتل ٣ من الجنود الأمريكيين القاطنين بها بانفجار طائرة مسيرة لميليشيا مدعومة إيرانيا، في إحدى أكثر القواعد الأمريكية إثارة للجدل نظرًا لتحكمها بالمثلث الحدودي بين سوريا والأردن والعراق وغرابة طبيعتها من حيث قوات الجيش الحر المساندة للقوات الأمريكية المتمركزة بها على مسافة ليست بالبعيدة عن معسكرات المليشيات الشيعية المدعومة من إيران والقوات السورية المدعومة من روسيا في مسرح متكامل لصراع النفوذ الدولي على الأراضي السورية.

وتستعرض جريدة الشروق أهم ما حدث في قاعدة التنف الأمريكية والجدل حول أسباب استمرارها ومسلحي المعارضة السورية المتواجدين بداخلها.

لماذا قاعدة التنف؟

أوضحت حكومة الولايات المتحدة في رسالة نشرتها نيويورك تايمز أن تواجد القوات الأمريكية بالتنف هدفه حماية الحدود العراقية بينما أكدت القوات الأمريكية وفقا لإنسايدر إن هدفها وهدف ميليشيات الجيش الحر المرافقة لها هو قتال تنظيم داعش فقط.

صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي وفقا لموقع ريل كلير بوليتيكس بأن هدف القوات في التنف هو التصدي للنفوذ الإيراني بينما قال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي إنه بجانب هدف قتال داعش يؤثر وجود قوات أمريكية بالتنف علي النفوذ الإيراني وفق ما نقلته سي إن بي سي.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب صرح أثناء رئاسته وفق الجارديان بأن التواجد الأمريكي في سوريا هدفه الأساسي النفط.

من يتواجد بالتنف؟

في ٢٠١٩، ذكرت الحكومة الأمريكية وفقا لفوكس نيوز، أنها ستبقي ٢٠٠ جندي أمريكي بقاعدة التنف حين انسحابها من سوريا ولاحقا، في حين أكدت نيويورك تايمز أن عدد القوات الخاصة في التنف يصل إلى ١٥٠ جنديًا.

في الوقت ذاته، رفعت مصادر بالجيش الإسرائيلي عدد المقاتلين داخل التنف لـ٣٥٠ بين أمريكيين وبريطانيين وفرنسيين وفقا لموقع بريكن ديفنس.

وذكرت سي إن إن إعلان أمريكي عام ٢٠٢١ بارسال ١٠٠٠ جندي لسوريا وتقسيمهم بين حقول نفط الشمال وبين قاعدة التنف.

يتواجد برفقة مجموعة القوات الخاصة الخامسة الأمريكية في قاعدة التنف وفقا لباز فيد الأمريكية قوات مغاوير الثورة وهي ضمن فصائل الجيش الحر وقد استولت على التنف مارس ٢٠١٦ بعد معركة مع مقاتلي تنظيم داعش.

الموقع الاستراتيجي

تقع قاعدة التنف والتي قطرها ٥٥ كيلو متر بمثلث حدودي بين سوريا والأردن والعراق حيث تفصلها ٢٤ كيلو متر عن معبر الوليد الحدودي مع العراق كما تطل القاعدة على طريق دمشق بغداد السريع وكذلك تضم القاعدة في نطاقها مخيم الركبان الشهير للاجئي الجنوب السوري.

هجمات واشتباكات

في عام ٢٠١٧ شن تنظيم داعش هجوما مركبًا بسيارة انتحارية و٥٠ مقاتلا اشتبكوا مع القوات الأمريكية ومغاوير الثورة وفقا للإنسايدر.

وشهدت القاعدة تحرشات عدة بين الجيشين الأمريكي السوري والميليشيات الإيرانية، إذ استهدف الطيران الأمريكي وفق التلغراف قافلة سورية تصحبها مروحيات روسية في عام ٢٠١٧ بينما بعد سنتين اشتبكت مغاوير الثورة المدعومة أمريكيا مع ميليشيا إيرانية اخترقت نطاق التنف وفقا لمليتري تايمز.

تلقت القاعدة الأمريكية عدة هجمات بالدرونز من قبل الميليشيات الشيعية عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ وفقا لسي إن إن لم تسفر عن إصابات بين الأمريكيين، ورد الطيران الأمريكي بأمر من الرئيس جو بايدن على تلك الهجمات أغسطس ٢٠٢٢ بغارة على ١١ مخزن سلاح تابع للميليشيات الإيرانية في دير الزور السورية.

شهدت القاعدة أعنف هجوم ضدها منتصف أكتوبر الماضي في إطار عملية طوفان الأقصى، إذ أدى هجوم طائرة مسيرة على إصابة ١٧ جنديا أمريكيا، ١٥ منهم بإصابات خطرة ولكن جميعهم عادوا للخدمة منتصف نوفمبر الماضي وفقا لموقع بولوتيكو.