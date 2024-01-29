نائب رئيس البرلمان السلوفاكي يعتزم التكفير عن حادث سيارة بتنظيف الشوارع

قال نائب رئيس البرلمان السلوفاكي أندريه دانكو، إنه سيقضي يوما في تنظيف الشوارع للتكفير عن فراره من موقع حادث سيارة.

وكتب دانكو وهو سياسي قومي ومرشح للانتخابات الرئاسية في الدولة الواقعة في وسط أوروبا والمقررة في 23 مارس المقبل، على موقع فيسبوك أن إزالة الأتربة والحطام من الطرق هي وسيلة لتصحيح الخطأ.

واصطدمت سيارة دانكو بإشارة مرور في براتيسلافا ليلة 18 يناير الجاري. وبدلا من انتظار وصول الشرطة، قاد السياسي (49 عاما) سيارته وعاد إلى منزله.

وطالبت أحزاب المعارضة باستقالته.

كما تعرض تعامل الشرطة مع الحادث لانتقادات أيضا.

وتعقبت عناصر الشرطة دانكو ليلة الحادث من خلال تتبع تسريب للزيت حتى وصلوا إلى منزله. إلا أنهم لم يقوموا بإجراء اختبار تناول الكحول عبر فحص التنفس حتى اليوم التالي. وقد جاءت النتيجة سلبية.

وبصفته زعيم الحزب الوطني السلوفاكي، القومي المتطرف الشريك في الحكم، يعد دانكو أحد أقوى الرجال في الائتلاف الحاكم الذي يتولى السلطة منذ أكتوبر الماضي.