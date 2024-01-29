فحص وعلاج 1290 مريضا ضمن قافلة نفذتها الصحة بمركز ببا في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

يأتي ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومي 27، 28 يناير الجاري، بقرية البكرية مركز ببا، مكونة من 7عيادات في 6 تخصصات "الباطنة، الأطفال، الجراحة ،النساء، الأسنان، تنظيم الأسرة"، وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1290 مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان، بواقع تحويل 71 حالة لمعمل دم، و49 لمعمل طفيليات، و14 حالة للأشعة، واستصدار 5 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، و32 حالة موجات فوق صوتية، وتحويل 4 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.

وتضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية "الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، الأمراض غير المعدية "الضغط، السكر والسمنة"، وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100مواطن.

من ناحيته، أشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسئول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.