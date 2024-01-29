متحدث الزمالك معلقا على خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا: «ذنب عواد»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

علق أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، على خروج المنتخب المصري من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، بعد الهزيمة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وودع منتخبنا الوطني منافسات البطولة الإفريقية من دور الـ 16 بعد خسارته بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد.

ونشر أحمد سالم عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، تعليق على هزيمة مصر أمام الكونغو الديمقراطية، قائلا: «ذنب عواد».

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قد قرر في وقت سابق عدم استدعاء محمد عواد حارس الزمالك لقائمة الفراعنة في أمم إفريقيا، بينما اختار الرباعي محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي وأحمد الشناوي.