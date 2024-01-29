لندن: القوات الروسية فقدت منذ فبراير 2022 نحو 2600 دبابة قتالية و4900 مدرعة بأوكرانيا

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الاثنين، بأنه خلال الفترة منذ 24 من فبراير 2022 وحتى 25 من يناير الجاري، فقدت القوات البرية الروسية ما يرجح أن يقترب من 2600 دبابة قتالية رئيسية، و4900 مركبة قتالية مدرعة أخرى في أوكرانيا.

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه من المحتمل أن تكون القوات البرية الروسية قد فقدت مركبات أقل بنسبة 40% في عام 2023، مقارنة بعام 2022.

ومن المحتمل جدا أن يكون التراجع في معدلات تناقص المركبات المدرعة الروسية، قد جاء بسبب الطبيعة الموضعية المتزايدة للصراع في عام 2023، ولأن روسيا أمضت نسبة كبيرة من العام في موقف دفاعي، بحسب ما ورد في التقييم.

ويشار إلى أن القوات البرية الروسية تشن هجوما في شرق أوكرانيا منذ أوائل أكتوبر الماضي.

وزادت خسائر المركبات المدرعة الروسية خلال هذه الفترة، حيث من المحتمل أن تكون القوات البرية الروسية قد خسرت ما يصل إلى 365 دبابة و700 مركبة قتالية مدرعة، ولكنها لم تحقق سوى مكاسب إقليمية طفيفة.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يوميا بشأن الحرب، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 من فبراير عام 2022.

وتتهم موسكو، لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.