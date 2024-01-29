 محافظ الغربية يناقش مشروع موازنة العام المالي الجديد 2024-2025 للمحافظة - بوابة الشروق
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محافظ الغربية يناقش مشروع موازنة العام المالي الجديد 2024-2025 للمحافظة

علاء شبل
نشر في: الإثنين 29 يناير 2024 - 8:11 م | آخر تحديث: الإثنين 29 يناير 2024 - 8:11 م

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا موسعا، بحضور نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، وعدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان العام؛ لمناقشة إعداد مشروع موازنة محافظة الغربية للعام المالي 2024 -2025.

وناقش محافظة الغربية خلال الاجتماع البنود والاعتمادات الخاصة بموازنة العام المالي الجديد مشيرا الى أهمية إدارة الموارد المالية للمحافظة في اطار من الحوكمة والإدارة الرشيدة، كما ناقش الاجتماع دراسة الاحتياجات الفعلية من الموارد المالية والبشرية لإدارة دولاب العمل بشكل فعال وممنهج مع ضرورة تنمية رأس المال البشرى.

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