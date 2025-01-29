شولتس ينتقد دعم ماسك لحزب البديل ويصف ذلك بالمقزز

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انتقد المستشار الألماني أولاف شولتس الثلاثاء بشدة دعم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، واصفا ذلك بأنه "مقزز".

وقال شولتس للصحفيين على هامش فعالية ضمن حملة انتخابية في برلين إنه، كديمقراطي اجتماعي، اعتاد على تدخل رجال الأعمال الإعلاميين الأثرياء في السياسة الألمانية، لكن "الجديد هو أنه (ماسك) يتدخل لصالح سياسيين يمينيين في جميع أنحاء أوروبا".

وأضاف شولتس: "وهذا أمر مقزز بالفعل"، مشددا على أن مثل هذه التصرفات تضر بالتطور الديمقراطي للاتحاد الأوروبي.

وكان ماسك أعرب عن دعمه الكامل لحزب "البديل من أجل ألمانيا" المناهض للهجرة والاتحاد الأوروبي في عدة مناسبات قبيل الانتخابات الاتحادية الألمانية المقررة في 23 فبراير.

وأثارت حملته لصالح الحزب، إلى جانب إهانات وجهها لبعض السياسيين الألمان، انتقادات تتهمه بمحاولة استخدام نفوذه للتدخل في السياسة الألمانية.