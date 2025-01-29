تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه في الشرقية لجلسة اليوم الثاني من دور أبريل المقبل

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، قرارا في القضية رقم 19734 جنايات مركز أبو كبير لسنة 2024، بتأجيل محاكمة متهم لجلسة اليوم الثاني من دور شهر أبريل المقبل، لمناقشة الطبيب الشرعي وشهود الإثبات؛ لاتهامه بقتل صديقه والتخلص من جثته بإلقائها في مياه مصرف.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ من "محمد ع."، 60 عاما، عامل زراعي، مقيم بقرية الغابة التابعة لدائرة المركز، بتغيب نجله "ع"، 21 عاما، طالب بالفرقة الثانية بكلية الحقوق.

وتبين أن مرتكب الواقعة صاحب محل أحذية، تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه، والذي أنهى حياته بسبب خلافات مالية بينهما، حيث طعنه بسلاح أبيض، وتخلص من الجثة بإلقائها في مياه مصرف.

وتبين من أمر الإحالة، أن المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض أداة (ملعقة)، فاستدرجه إلى مسكنه محل الواقعة، وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنا بتلك الأداة بموضع قتل (العنق)، قاصدا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيق.