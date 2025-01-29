راشفورد يتدرب مع مانشستر يونايتد قبل مواجهة ستيوا بوخارست

شارك ماركوس راشفورد مع زملائه في تدريبات فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، عشية مواجهة الفريق لستيوا بوخاريست الروماني في الدوري الأوروبي، في الوقت نفسه عاد لوك شو للتدريبات الجماعية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن شو شارك في أول ثلاث مباريات تولى فيهم روبن أموريم، المدير الفني، تدريب الفريق، ولكنه تعرض لإصابة أبعدته عن المباريات منذ مطلع ديسمبر.

وستكون عودة شو للفريق بمثابة دعم كبير لمانشستر، الذي يسعى لتعزيز مركز الظهير الأيسر من خلال التعاقد مع باتريك دورجو، قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الحالية يوم الإثنين المقبل.

هناك الكثير من التكهنات بشأن الانتقالات التي تدور حول نادي مانشستر يونايتد في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات، حيث يعتبر مستقبل المهاجم ماركوس راشفورد من الأمور الرئيسية التي تحتاج إلى حل.

ولم يلعب راشفورد /27 عاما/ مع مانشستر منذ مواجهة فيكتوريا بلزن في الدوري الأوروبي يوم 12 ديسمبر الماضي، واعترافه بأنه مستعد لتحد جديد.

وتدرب راشفورد مع زملائه اليوم الأربعاء، كما فعل كاسيميرو وأليخاندرو جارناتشو، حيث يستمر الحديث عن خروجهما المحتمل.