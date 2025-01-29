 قاض اتحادي يعلق مؤقتا تجميد إدارة ترامب للمنح والقروض الاتحادية - بوابة الشروق
الأربعاء 29 يناير 2025 8:46 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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قاض اتحادي يعلق مؤقتا تجميد إدارة ترامب للمنح والقروض الاتحادية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نشر في: الأربعاء 29 يناير 2025 - 8:42 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 يناير 2025 - 8:42 ص

علق قاض اتحادي مؤقتا قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد المنح والقروض الاتحادية.

وقام القاضي لورن علي خان بوقف القرار، الثلاثاء، بعد الظهر، قبل دقائق من أن يدخل حيز التنفيذ. وأوقف التجميد الإداري القرار حتى يوم الإثنين.

كان البيت الأبيض قد خطط لبدء التجميد في إطار مراجعة شاملة للأيديولوجية الخاصة بالإنفاق الاتحادي.

وأثار هذا القرار حالة من الارتباك والذعر بين المنظمات التي تعتمد على واشنطن كمصدر تمويل أساسي.

وأكد مسؤولون في الإدارة أن المساعدات الاتحادية للأفراد لن تتأثر، بما في ذلك الضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية (ميديكير) وبرامج المساعدات الغذائية وقروض الطلاب والمنح الدراسية.


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