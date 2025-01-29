محافظ الغربية: ندرس التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد دعما للمواطنين

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، سير العمل في سوق المقام بمدينتي طنطا والمحلة الكبرى. حيث يقام السوق بطنطا بمنطقة البوريفاج يوم الأحد ويقام بالمحلة يوم الأربعاء.



وأشاد المحافظ بالإقبال الكبير من المواطنين على السوق، والذي يهدف إلى توفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية. وأكد أن المبادرة تعد نموذجًا عمليًا يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد أن السوق يضم اقساما مختلفة تشمل الخضروات والفاكهة الطازجة، البيض، والمعلبات بأنواعها، قسم اللحوم والأسماك الطازجة المتوفرة بالتعاون مع التجار المحليين. وحرصت المحافظة على توفير السلع الاستراتيجية مثل الأرز، السكر، والزيوت بأسعار مدعومة لتلبية احتياجات الأسر ذات الدخل المحدود.

وشهد السوق مشاركة واسعة من الشركات المحلية الكبرى مثل شركة طنطا للزيوت والصابون، شركة مطاحن غرب ووسط الدلتا، وشركة النيل للزيوت، بالإضافة إلى منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التي ساهمت في توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تعتزم الاستمرار في تنظيم أسواق “اليوم الواحد” بشكل دوري، مع توسيع نطاقها لتصل إلى جميع مراكز وقرى المحافظة. وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق استقرار في الأسواق المحلية ودعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأشار إلى أن هذه الأسواق تُعد حلقة وصل مباشرة بين المنتج والمستهلك، ما يقلل من دور الوسطاء ويساهم في خفض الأسعار، كما أكد التزام المحافظة بمكافحة أية محاولات لاحتكار السلع أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مشددًا على أن الدولة تقف بحزم لدعم المواطن وتوفير احتياجاته.

واختتم المحافظ حديثه قائلًا: "أسواق اليوم الواحد ليست مجرد حل مؤقت، بل هي جزء من رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي. نسعى لتوفير حياة كريمة لكل مواطن، ونؤكد أن محافظة الغربية ستظل داعمة لكل المبادرات التي تصب في مصلحة المواطن".