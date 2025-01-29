مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة في الفيوم

لقي شخص بالفيوم مصرعه صدمته سيارة مسرعة بطريق قرية أباظة بمركز يوسف الصديق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، تلقت بلاغًا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد بورود إخطار من غرفة عمليات النجدة، بوفاة شخص صدمته سيارة مسرعة أثناء محاولته عبور الطريق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع شخص مجهول الهوية نتيجة عبوره الطريق صدمته سيارة نتيجة السرعة الزائدة، ولم يتم تحديد هوية السيارة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.