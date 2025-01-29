قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن ملف حقوق الإنسان متشعب للغاية ويتضمن أنواعًا مختلفة؛ أبسطها الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن «مصر في العشر سنوات الأخيرة لم تقدم حقًا على حق، ولم تولي اهتمامًا لحق وتهمل الآخر، وإنما تحركت في الحقوق كلها على التوازي».

وأشار إلى «تحقيق نجاحات مضيئة في الكثير من ملفات حقوق الإنسان»، موضحًا أن «المقاربة المصرية قامت على النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وصولًا إلى النهوض بالحقوق المدنية والسياسية».

وذكر أنه «عندما يتوفر لإنسان السكن الآمن والحياة الكريمة والمياه النظيف فإنه يستطيع أن يباشر حقه المدني والسياسي، لأن حقوق الإنسان مرتبطة ببعضها».

وأوضح أن «مصر نجحت في القضاء على العشوائيات، وإيصال خدمات المدن إلى الريف، وتمكين المرأة اقتصاديًا، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتميكن الشباب».

وواصل: «الانتخابات البرلمانية والمجالس التشريعية في مصر منتظمة، والانتخابات الرئاسية في مصر منتظمة وتجري بشفافية ونزاهة ومنافسة، وهذا كله تقدم على مستوى حقوق الإنسان».

ولفت إلى أن مشاركة 142 دولة في التعليق على ملف مصر يؤكد أنها دولة كبيرة ومؤثرة في محيطها الجغرافي والإقليمي، مختتمًا: «أصدقاء كثر أشادوا بملف حقوق الإنسان، استفدنا وتعلمنا من تجاربهم ونقبل نصائحهم البناءة، ونتقدم في ملف حقوق الإنسان التزاما بالضوابط الدستورية ولإننا مقتنعون إنه في صالح المواطن المصري بغض النظر ده هيعجب حد أو ميعجبوش».



https://youtu.be/2fU8MJY6btY