منى عبدالناصر: من أحلام أبي التي لم يحققها ألا يرى مصرياً يسكن العشش

قالت منى ابنة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، إن والدها قد حرم في طفولته من الشعور العائلي، لأن بعد وفاة والدته هو وأخواته تفرقوا، فمنهم من ذهب ليسكن مع عمهم في دمنهور، مشيرة أنها تتذكر موقف أن جدها كان يريد أن يخرج عمها الليثي من المدرسة لأنه كان غير قادر على دفع مصاريفه، وقام والدها بتقديم طلب للانتقال إلى السودان من أجل الحصول على علاوة لكي يدفع مصاريف مدرسة شقيقه، فكان هو وأخوته يقفوا بجوار بعضهم، فقد حرم والدها في طفولته من أشياء عديدة حاول أن يعوضهم بها.

وأضافت منى عبد الناصر خلال لقائها مع الإعلامية سهير جودة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن وفاة جدتها أثرت على الشعور العائلي لوالدها، مؤكدة أنها حتى الآن تستحضر صورة جمال عبد الناصر في كل تصرفاتها، وتبتعد عن أي تصرف لا يرضيه.

وأشارت منى، أن والدها لا يعرف التدليل، وكان صارماً معهم في طفولتهم، قائلة: "أبي كان يعتمد مظهري قبل الخروج، وكان يضع لي قيودا على الأزياء ويكره الماكياج".

وأوضحت منى، أنها دخلت فرحها على رقص نجوى فؤاد وخرجت على رقص سهير زكي، وغنت أم كلثوم في حفل زفافها، ووالدتها طلب حضور ثلاثي أضواء المسرح في حفل الزفاف.

وكشفت ابنة الرئيس عبدالناصر، أن أم كلثوم كانت تقيم في منزلهم وتحضر معها وسادتها، مضيفة أن والدتها ظلت مرتدية الملابس السوداء منذ وفاة والدها حتى توفت.

واختتمت منى، أن من أحلام والدها التي لم يحققها هو ألا يرى مصرياً يسكن العشش، مشيرة أن والدها اشترط على زوجها أن يعمل قبل أن يتقدم لخطبتها، فطلبت من المشير عامر أن يوظفه.