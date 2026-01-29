إسرائيل تنقل رفات 15 فلسطينيا إلى غزة

نقلت إسرائيل رفات 15 فلسطينيا إلى قطاع غزة، حسبما أكدت مصادر إسرائيلية، مشيرة إلى أن شروط الانتقال إلى المرحلة التالية من خطة السلام مع غزة باتت مستوفاة الآن.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس أن طاقمها سلم الجثامين.

وتم تأمينل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر الماضي من خلال قرار لمجلس الأمن الدولي.

يشار إلى أن الهدف الشامل من الخطة هو إنهاء الحرب بشكل دائم بين إسرائيل وحركة حماس، إضافة إلى إعادة إعمار القطاع، الذي لحق به الدمار إلى حد كبير على مدى عامين من الحرب.

وأول أمس الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إنه لن يكون هناك إعادة إعمار لقطاع غزة إلا بعد نزع سلاح المنطقة وتدمير الأنفاق التي أنشأتها حماس