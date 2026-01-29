سجل الحارس الأوكراني أناتولي تروبين حارس مرمى بنفيكا البرتغالي هدفا قاتلا لفريقه، قاده لتعزيز الفوز على ريال مدريد الإسباني 4-2 في آخر جولات دوري أبطال أوروبا.

لم يكن هدفا عاديا ذلك الذي سجله الحارس صاحب الـ24 عاما، لكنه قاد فريقه للتأهل إلى الدور الإقصائي في البطولة، بعدما كان حتى اللحظات الأخيرة من المباراة خارج البطولة.

وارتقى بنفيكا للمركز الـ24 مثلما ارتقى أناتولي لمتابعة عرضية فردريك أورسنيس ليتابعها برأسية فشل كورتوا في التعامل معها، رغم تصديه للعديد من المحاولات البرتغالية.

وانطلق مورينيو فرحا بعد هذا الهدف، حيث أن المدرب البرتغالي لبنفيكا، حصل على فرصة جديدة من أجل الاستمرار مدة أطول في البطولة، بدور إقصائي ضد فريقه السابق ريال مدريد، على أمل المُضي قدما في البطولة.

ويتشابه هذا الهدف في أهميته وطريقته مع ذلك الذي سجله البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، في مرمى وست بروميتش في الدوري الإنجليزي، حيث كان قد قاد فريقه للتأهل إلى مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، علما بأن تلك النسخة فاز بها الليفر تحديدا.