تسلا تسجل أول تراجع سنوي في المبيعات مع انخفاض 3% في إيرادات 2025

أعلنت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات، اليوم الأربعاء، أول تراجع سنوي في مبيعاتها، حيث انخفضت إيراداتها لعام 2025 بنسبة 3% لتصل إلى 8ر94 مليار دولار.

وانخفضت الأرباح السنوية لتسلا بنسبة 46% لتصل إلى حوالي 8ر3مليار دولار، حيث عانت الشركة التي يملكها إيلون ماسك من انخفاض المبيعات.

وسجلت تسلا في عام 2025، ثاني تراجع سنوي على التوالي في عمليات التسليم، التي انخفضت بنسبة 5ر8% إلى ما يزيد قليلا عن 63ر1 مليون سيارة.

كانت الشركة وصلت إلى الذروة في عمليات التسليم عام 2023 حيث سلمت ما يزيد قليلا عن 8ر1 مليون سيارة.

وفي 2024، زادت الإيرادات بنسبة 1٪ رغم انخفاض عمليات التسليم.

وشهدت الشركة عاما صعبا في 2025.

وحتى نهاية مايو/أيار الماضي، قاد ماسك وزارة كفاءة الطاقة، وهي عبارة عن برنامج لخفض التكاليف أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي نفذ من خلاله تخفيضات كبيرة في الوظائف بالوكالات الحكومية - مما أدى إلى رد فعل عنيف ضد رئيس تسلا.

وتدهورت علاقت ترامب وماسك لاحقا، وتسبب سلوك ماسك وآرائه السياسية في ابتعاد بعض المشترين المحتملين لتسلا عن الشركة المصنعة للسيارات.