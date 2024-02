مدير الصحة العالمية: أطالب بإنهاء العنف والمعاناة المروعين في قطاع غزة

طالب مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، بإنهاء العنف والمعاناة المروعين في قطاع غزة، مشددًا على أهمية وقف إطلاق النار.

ونوه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، أن عدد شهداء الحرب على غزة تجاوز 30 ألفًا، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، مشيرًا إلى أن الإصابات تجاوزت 70 ألفًا.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ145 على قطاع غزة.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، إن الاحتلال ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ راح ضحيتها 81 شهيدًا و132 إصابة.

ونوهت أن عددًا من الضحايا لا زال تحت الركام وفي الطرقات؛ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 30 ألفًا و35 شهيدًا و70 ألفًا و457 إصابة.

ويعيش قطاع عزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر، ظروفا إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية «الفاو»، إن مواطني غزة يعانون مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد والجوع، وأن الظروف في غزة تشبه المجاعة.

وتواصل سلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة إلى مناطق الشمال، فيما لا تكفي المساعدات التي تصل إلى جنوب القطاع حاجة المواطنين، خاصة في رفح التي تعتبر آخر ملاذ للنازحين، والتي تستضيف رغم ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترا مربعا؛ أكثر من 1.3 مليون فلسطيني، يعيش غالبيتهم داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة.

The death toll in #Gaza has surpassed 30,000 — a large majority women and children.



Over 70,000 Palestinians have been injured.



This horrific violence and suffering must end. Ceasefire. pic.twitter.com/bvT0SLHqTj