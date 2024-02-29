285 مرشحا لجائزة نوبل للسلام لهذا العام

أعلنت لجنة نوبل النرويجية يوم الأربعاء عن اختيار ما مجموعه 285 ترشيحا لجائزة نوبل للسلام لهذا العام، ما بين 196 فردا و 89 منظمة.

ويعني هذا أن مجال المرشحين لهذا العام أصغر بكثير من العام الماضي، عندما كان هناك 351 ترشيحا. وشهد عام 2016 أكبر عدد من الترشيحات حيث بلغ 376 ترشيحا.

وكان الموعد النهائي لترشيح الفائزين المحتملين بالجوائز هو نهاية يناير.

وتحتفظ مؤسسات نوبل تقليديا بأسماء المرشحين سرا لمدة 50 عاما. ويكون أعضاء البرلمانات والحكومات ورؤساء الدول وبعض العلماء والفائزين السابقين بجائزة نوبل للسلام من بين المؤهلين للترشيح.

ويُعلن عن الفائزين بجوائز نوبل في فئات الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والسلام والاقتصاد في بداية شهر أكتوبر من كل عام. ومن المقرر الإعلان عن اسم الفائز بجائزة نوبل للسلام لهذا العام في 11 أكتوبر.