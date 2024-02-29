نما الاقتصاد التركي الذي يبلغ حجمه 1ر1 تريليون دولار، بصورة أسرع كثيرا من المتوقع، متجنبا حدوث انكماش خلال فترة ربعين متتالين من العام عندما نفذ البنك المركزي الجزء الأكبر من الزيادات الهائلة في أسعار الفائدة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، بزيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1% خلال الربع الرابع من العام، بالمقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة على أساس موسمي وتعديل ايام العمل، بحسب ما ورد في بيانات تم نشرها اليوم الخميس.

وجاء ذلك أعلى من جميع التوقعات، باستثناء ما ورد في استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج" لخبراء الاقتصاد لديها، حيث كان متوسطه 3ر0%.

إلا أن الزخم الاقتصادي تضاءل على أساس سنوي، ما نتج عنه زيادة بنسبة 4% في إجمالي الناتج المحلي، مقابل زيادة نسبتها 1ر6% خلال الربع الثالث من العام.

ونما الاقتصاد بنسبة 5ر4% على مدار العام بأكمله، منخفضا عن نسبة 5ر5% التي تم تسجيلها في عام 2022.