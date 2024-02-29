 29 فبراير 2024.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم - بوابة الشروق
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29 فبراير 2024.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم

سارة حمزة
نشر في: الخميس 29 فبراير 2024 - 10:24 ص | آخر تحديث: الخميس 29 فبراير 2024 - 10:24 ص

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق، في بداية تعاملات اليوم الخميس 29 فبراير 2024، وذلك وفقًا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.

• جاءت أسعار الخضروات وفقا لموقع سوق العبور للجملة كالآتي:

 

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 4 إلى 6.5 جنيه.
واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.
استقر سعر البصل ليترواح بين 11 إلى 25 جنيها.
استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.
واستقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 3.5 إلى 4.5 جنيه.
واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 21 إلى 25 جنيها.
واستقر سعر الباذنجان ليتراوح بين 5.5 إلى 8.5 جنيه.
واستقر سعر الفلفل الرومي ليترواح بين 8 إلى 10.5 جنيه.
وثبت سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 6 إلى 11 جنيها.
استقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.
ثبت سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

• وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

 

استقر سعر البرتقال البلدي ليترواح بين 6 إلى 8 جنيهات.
استقر سعر اليوسفي لتتراوح بين 6 إلى 11 جنيها.
ثبت سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 14 إلى 17 جنيها.
واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 8 إلى 14 جنيها.
واستقر سعر الرمان ليتراوح بين 10 إلى 28 جنيها.
استقرت أسعار الفراوله لتتراوح بين 15 إلى 25 جنيها.
استقرت أسعار الكانتالوب لتتراوح بين 6 إلى 10 جنيهات.
واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 16 إلى 24 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة.


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