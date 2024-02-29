إنتر ميلان يقسو على أتالانتا برباعية في الدوري الإيطالي

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واصل فريق إنتر ميلان سلسلة انتصاراته في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوز عريض على ضيفه أتالانتا بنتيجة 4/صفر، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 21.

على ملعب سان سيرو، أسعد إنتر ميلان جماهيره بهدف أول سجله ماتيو دارميان في الدقيقة 26.

وأضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ، ليسجل هدفه رقم 23 ويعتلي صدارة هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ولم يكتف أصحاب الأرض بالهدفين بل أضاف فيدريكو ديماركو هدفا ثالثا في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 71 اختتم دافيد فراتيسي رباعية إنتر ميلان.

وحقق إنتر ميلان فوزه الثامن على التوالي، رافعا رصيده إلى 69 نقطة في المركز الأول.

وابتعد إنتر ميلان بالصدارة موسعا الفارق إلى 12 نقطة مع يوفنتوس صاحب المركز الثاني، ليعزز فرصه في التتويج باللقب هذا الموسم.

أما أتالانتا تجمد رصيده عند 46 نقطة في المركز الخامس، بعدما تكبد خسارته الثامنة هذا الموسم.

وفي مباراة أخرى أقيمت بوقت سابق اليوم الأربعاء فاز نابولي على ساسولو بنتيجة 1/6.

ورفع نابولي رصيده إلى 40 نقطة في المركز التاسع محققا فوزه الأول بعد خسارة أمام ميلان، وتعادلين أمام جنوى وكالياري في الجولات الثلاث الماضية.

أما ساسولو، فتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الثامن عشر، لتتواصل معاناته بعد ست هزائم وتعادل وحيد في آخر سبع جولات.