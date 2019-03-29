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بدأت مراسم وطنية لتأبين 50 ضحية وجميع المتضررين من هجومي كرايستشيرش في نيوزيلندا، تحت إجراءات أمنية مشددة اليوم الجمعة.

وتجري مراسم التأبين التي يتم بثها على شاشات كبيرة في أحداث متزامنة بكل من أوكلاند وولنجتون ودوندين وبعض المراكز الإقليمية، بشكل مشترك من جانب الحكومة وقبيلة الماوري الإقليمية "نجاي تاهو" والمجتمع الإسلامي.

كان خمسون شخصا قد قتلوا وجرح 48 آخرون عندما فتح مشتبه به من دعاة تفوق العرق الأبيض، النار على مصلين في مسجدين بالمدينة يوم 15 مارس.

وتنطلق المراسم بمشاركة رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون وزعيم المعارضة في استراليا بيل شورتن وكذلك العديد من قادة دول مجتمع المحيط الهادئ، وبشكل إجمالي، تحضر وفود دبلوماسية من 59 دولة تلك المراسم.

ومن بين المتحدثين في المراسم، ومدتها ساعتين، رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن والحاكم العام لنيوزيلندا باتسي ريدي وعمدة مدينة كرايستشيرش ليان دالزيل والزعيمان المسلمان شجاف خان ومصطفى فاروق.

كما سيتحدث فريد أحمد، وهو أحد الناجين من الهجوم الذي قتلت زوجته في مسجد النور.

وستتم تلاوة أسماء كل من الضحايا الخمسين لذلك الهجوم الإرهابي من جانب أعضاء بالمجتمع الإسلامي.