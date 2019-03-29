وزيرة خارجية النمسا: بريكست يحتاج الى معجزة سياسية

وصفت كارين كنايسل وزير خارجية النمسا حالة الخروج البريطاني من الإتحاد الأوروبي (بريكست) بأنه يحتاج الى معجزة سياسية.

وقالت كنايسل ، فى تصريح اليوم الجمعة ، تعليقا على الفشل الثالث في التصويت على إتفاق الخروج البريطاني ، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أصبح أكثر صعوبة بعد تصويت اليوم في مجلس العموم البريطاني.

وتوقعت كنايسل مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي بشكل غير منظم في 12 أبريل المقبل.

وكان البرلمان البريطاني قد رفض مجددا اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ، حيث صوت 344 نائبا ضد الاتفاق في مجلس العموم بلندن اليوم مقابل 286 لصالحه.