«فيسبوك» تحظر التعصب القومى للبيض على منصاتها للتواصل الاجتماعى

قررت شركة «فيسبوك»، أمس الأول، حظر تمجيد ودعم وتمثيل التعصب القومى للبيض والنزعة الانفصالية للبيض على منصاتها للتواصل الاجتماعى، فى خطوة لقيت قبولا متحفظا من جانب نيوزيلندا التى نددت ببث مذبحة راح ضحيتها 50 شخصا بمسجدين على الهواء مباشرة عبر الفيسبوك فى وقت سابق من الشهر الجارى.



وقالت «فيسبوك» فى بيان إن الحظر الجديد سيطبق الأسبوع المقبل وسيشمل تطبيقى فيسبوك وانستجرام، وفقا لوكالة رويترز.



وتقول جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية إن شركات التواصل الاجتماعى العملاقة أخفقت فى التصدى للتطرف وهو ما تم تسليط الضوء عليه هذا الشهر بعد أن بث إرهابى أسترالى متعصب للعرق الأبيض مقطعا مصورا لهجومه على مسجدين فى مدينة كرايست تشيرش فى نيوزيلندا.



وتواجه «فيسبوك وتويتر ويوتيوب» المملوكة لشركة ألفابت ضغوطا لإزالة المحتوى المتعصب للعرق الأبيض والنازيين الجدد من منصاتها إلى جانب الأخبار الكاذبة.



وأعربت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، عن سعادتها لقرار «فيسبوك» بشأن حظر تمجيد ودعم وتمثيل التعصب القومى للبيض، داعية إلى تنظيم حوار على المستوى الدولى للنظر فيما إذا كان ذلك القرار كافيا لمواجهة تلك الظاهرة.